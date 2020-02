MANIFESTAZIONE 30 MARZO ROMA PIAZZA DEL POPOLO DI PARTITE IVA UNITE – LE API UNITE

“Abbiamo deciso di organizzare questa protesta in piazza, lunedì 30 Marzo ore 11:00 a Piazza del Popolo a Roma, in difesa delle partite iva e del lavoro. Molti ci chiedono chi siamo, chi si cela dietro questo movimento. Siamo persone comuni, commercianti, artigiani, agenti di commercio, autonomi. Alcuni di noi purtroppo lo erano, altri, forse ,non lo saranno più.

Siamo come Api, silenziose lavoratrici che purtroppo per colpa di politici e di governi scellerati condannate all’estinzione. Scenderemo in piazza per rivendicare il diritto di ESISTERE attraverso una profonda riforma fiscale che preveda ammortizzatori sociali, tassazione equa contro le grandi multinazionali e un forte snellimento della burocrazia.Invitiamo, non solo le categorie, ma tutto il popolo a scendere in piazza ed unirsi a noi. Ogni giorno ci comunicano la loro adesione, attraverso il sito ufficiale e sulla nostra pagina Facebook -Associazioni Partite Iva Unite-, centinaia di persone …









Leggi la notizia completa