L’appello per Monte Cofano: “Riapriamo la riserva e creiamo l’area marina protetta”

Chiedono la riapertura al pubblico della riserva naturalistica di Monte Cofano e l’istituzione di un’area marina protetta attorno ad essa.

È l’appello di alcuni cittadini di Custonaci , tra cui il biologo marino Alessandro Vinci, il prof. Angelo Vassallo, l’appassionato di immersioni subacquee Raimondo Atzori e gli amministratori del blog di Custonaci Web Giuseppe Lombardo, Valentina Sanclemente e Bruna Civiletti, i quali hanno dato vita al Comitato Promotore per l’istituzione dell’Area Marina Protetta di Monte Cofano.

“Un’opportunità importante di sviluppo per il nostro territorio”- dicono i promotori – “che i Custonacesi non possono e non devono perdere, visti gli enormi benefici ambientali ed economici che l’Area Marina Protetta apporterà al territorio di Custonaci e a tutto il comprensorio turistico della Sicilia Occidentale. Siamo aperti alle adesioni di tutti i cittadini che come noi credono in questo importante progetto e vogliono aiutarci nella raccolta firme che …









