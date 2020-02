La Riabilitazione post chirurgica, ascoltiamo la Dott.ssa Maria Gina Parla

La Riabilitazione è rivolta sia al recupero di capacità funzionali, motorie ridotte o perdute a causa di malattie e traumatismi sia al mantenimento di funzioni indebolite da malattie croniche che possono essere anche neurologiche. A parlarne è la Dott.ssa Maria Gina Parla fisiatra della Casa Di Cura Villa dei Gerani. Il protocollo riabilitativo prevede, una valutazione iniziale del caso con lo studio e la redazione di un piano riabilitativo individuale a cui seguono le cure fisioterapiche. La riabilitazione rientra a pieno titolo in tutte quelle condizioni in cui si deve reinserire il paziente all’interno della proprio vita.

Ecco il servizio.

Per maggiori informazioni: Casa Di Cura Villa dei Gerani, Via Alessandro Manzoni 83, Casa Santa Erice (TP) – tel. 0923 557311 – www.villadeigerani.tp.it











Leggi la notizia completa