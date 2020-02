La morte di Aldo a Trapani: il malore a scuola, la corsa al pronto soccorso, la tragedia

E’ cominciato tutto con un dolore, forte, mentre era a scuola, all’Alberghiero. Un gran mal di testa, dolore al collo, al petto. La richiesta di aiuto ai professori e agli amici: sto male, non è uno scherzo. Da lì la corsa verso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, e, appena arrivato, l’improvviso peggioramento. La corsa dei medici, i genitori che arrivano in fretta da San Vito Lo Capo. Una madre che sbatte i pugni contro una porta chiusa. Urla il nome del figlio. Il figlio è morto.

E’ stata una giornata tragica, ieri, per Trapani, per la grande comunità dell’Alberghiero, per San Vito Lo Capo. Un giovane di 19 anni, Aldo, è morto dopo un aver accusato un malore a scuola.

Osvaldo Kenga, era di origine albanese ma da anni viveva a Macari, frazione di San Vito Lo Capo, in Provincia di Trapani.

Secondo una prima …









