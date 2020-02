Interdittiva antimafia alla Tech la società che gestisce raccolta rifiuti a Mazara. L’Amministrazione Quinci accelera per contratto alla Eco Burgus?

Abbiamo appreso che nelle scorse ore la Prefettura di Siracusa ha notificato una interdittiva antimafia alla Tech Servizi di Floridia (Sr), la società che si è aggiudicata la gara d’appalto settennale lo scorso anno per la raccolta differenziata nel Comune di Siracusa. Il provvedimento è arrivato mentre erano presso lo stesso Comune erano in corso le ultime procedure di verifica prima della stipula del contratto per l’avvio del servizio nel territorio aretuseo. A questo punto, rischia di slittare se non addirittura di “saltare” la partenza del nuovo capitolato. La società avrebbe annunciato il ricorso al Tar. La Tech avrebbe annunciato ricorso al Tar.

Ricordiamo che la stessa Tech Servizi è capogruppo dell’RTI (insieme alle società Ecoin ed Icos) che gestiscono la raccolta dei rifiuti urbani nel territorio di Mazara del Vallo e ciò a seguito dell’affidamento …









