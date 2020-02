Gibellina. Tutto pronto per il Carnevale 2020. Sabato si aprono le danze

Gibellina. È ormai tutto pronto per il Carnevale 2020. Sabato 22 febbraio, le porte della Scuola Media «Papa Giovanni XXIII» si apriranno, come ormai consuetudine da anni, per far rivivere lo spirito carnevalesco.

Per il secondo anno consecutivo, sarà l’associazione «Caccia e Pesca Ambiente Siciliano», con il patrocinio del Comune di Gibellina (che con regolare bando ha messo a disposizione per l’organizzazione dell’evento un contributo pari a 2.500 euro), ad animare il Carnevale gibellinese nelle serate del 22-23-24-25 e 29 febbraio.

Le danze si apriranno sabato 22 febbraio con la serata d’apertura, al termine della quale si potrà gustare la pasta con ragù di cinghiale, preparata sapientemente dai ragazzi dell’associazione. Si continuerà poi a ballare domenica 23 e lunedì 24, con la consueta serata dedicata alle maschere (con ingresso gratuito). Martedì 25 un intero pomeriggio, dalle 16:00 …









