Gibellina, interventi al campo sportivo e al cimitero comunale

Parte della gradinata del campo sportivo di Gibellina sarà rifatta. L’intervento strutturale è stato predisposto dall’Amministrazione comunale, per rendere funzionale la tribuna che da anni è inagibile. La messa in sicurezza è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale, per un importo complessivo di 138.100 euro, approvato in liane amministrativa nel 2019 e con l’ok del Coni. Il campo sportivo cittadino è stato costruito negli anni ’90. Soltanto dopo 5 anni furono anche realizzati la biglietteria e gli spogliatoi. Nel 2005 è stata anche allestita la pista d’atletica. La gradinata in cemento – che può accogliere sino a 400 persone – da alcuni anni risulta inagibile, perché il terreno su cui poggia il cemento armato è franato, crenando enormi crepe. Da qui l’esigenza del Comune di ripristinarne una parte. «Verrà rimossa una parte centrale …









Leggi la notizia completa