E’ morto Max Conteddu, il poeta dei social che ha raccontato il tumore con il sorriso

Il suo ultimo post risale all’8 febbraio. C’è una sua foto – ormai a letto, debilitato dalla malattia — e una frase. Un consiglio per tutti i suoi oltre 40mila follower: «Tenete in tasca un po’ di sole. Ne avrete bisogno quando farà buio nella vostra vita». Non ce l’ha fatta Massimiliano Conteddu a sconfiggere il tumore al cervello che lo ha colpito qualche mese fa. Lui, per combatterlo, l’ha reso il protagonista dei suoi brani. Pensati e poi condivisi sul suo social preferito, Twitter, e con tutti quegli utenti che già amavano le sue parole e che l’hanno seguito anche nel momento più difficile della sua vita.

Massimiliano — o Max — Conteddu, in arte @istintomaximo, aveva 38 anni. Come lui stesso racconta sulla sua pagina Facebook, è nato in Sardegna: «Sono cresciuto a Capo …









