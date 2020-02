Domani a Castelvetrano Fratelli d’Italia promuove una raccolta firme

Fratelli d’Italia scende nuovamente in piazza in tutto il territorio nazionale, continuando a promuovere la campagna di raccolta firme a sostegno di importanti modifiche legislative e costituzionali che diverranno per l’Italia il vero cambiamento, tra cui quella dell’elezione diretta dai parte dei cittadini del Capo dello Stato.

Anche a Castelvetrano, domani, sabato 22 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la Piazza Giacomo Matteotti di Castelvetrano il Circolo locale di Fratelli d’Italia, unitamente al Movimento Riva Destra e a Gioventù Nazionale, sarà impegnato nella campagna di raccolta firme per le seguenti proposte:

elezione diretta del Presidente della Repubblica;

abolizione dei Senatori a vita;

stabilire nella Costituzione un limite alle tasse;

dare supremazia all’ordinamento italiano su quello europeo.

Tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare, muniti di un valido documento di riconoscimento e di buona volontà.

