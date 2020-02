Carnevale in biblioteca, si racconta il senso e la funzione della maschera

Grande successo per gli eventi organizzati dalla biblioteca di Castelvetrano, nell’ambito delle celebrazioni del carnevale 2020, con la collaborazione degli istituti scolastici di primo e secondo grado. I partecipanti agli eventi sono stati intrattenuti dagli interventi del Professore Giacomo Bonagiuso che ha relazionato per i licei sul tema: il senso, la funzione e la finzione della maschera e dalla lettrice Giordana Firenze che ha intrattenuto i ragazzi della scuola media ‘’G. Pardo’’ leggendo e commentando racconti di carnevale sul tema: ‘’ Un carnevale da favola: ti scoprirai poeta per un giorno’’.

Gli alunni partecipanti hanno elaborato singolarmente un piccolo testo poetico e i tre maggiormente apprezzati sono stati premiati ciascuno con un libro donato dalla Biblioteca Comunale L. Centonze.









