Carnevale 2020, domani il via a Paceco

Prenderà il via sabato 22 febbraio, la tredicesima edizione della Carnevalata di Paceco, promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Proloco con l’attiva partecipazione delle associazioni del territorio.

Momenti di animazione per bambini, con musica, giochi e gonfiabili, oltre all’apertura di vari stand di prodotti tipici e artigianato locale, faranno da apripista alla manifestazione che entrerà nel vivo domenica 23 e lunedì 24 febbraio con le sfilate delle maschere itineranti e dei carri allegorici.

“La Carnevalata di Paceco, fiore all’occhiello del nostro Comune, richiama visitatori da tutta la provincia in quantità che aumentano di anno in anno, per la spettacolarità dei carri e delle coreografie che li accompagnano lungo le vie del centro, – ricorda il Sindaco, Giuseppe Scarcella – e siamo certi che anche questa tredicesima edizione non deluderà le aspettative”.

“Siamo riusciti a rinnovare l’ …









Leggi la notizia completa