Campobello. La Polizia Municipale accerta un abuso edilizio in pieno centro cittadino

Nei giorni scorsi, durante dei controlli congiunti con il personale dell’ASP riguardanti la presenza di eternit, l’aliquota di P.G. del Corpo di Polizia Municipale di Campobello di Mazara ha accertato un consistente abuso edilizio in pieno centro urbano nelle immediate vicinanze della Via Mare. Infatti, non è sfuggito agli Agenti, guidati dall’Isp. Capo Baldassare Calamia, che l’immobile presso il quale erano intervenuti per effettuare i suddetti controlli presentava dei corpi di fabbrica di costruzione più recente rispetto all’originario sviluppo volumetrico di tale immobile.

Il controllo della documentazione in possesso del proprietario nonché della documentazione agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha permesso di accertare che P.V., di anni 83, proprietario dell’immobile, aveva realizzato, in assenza del permesso di costruire, manufatti, in aggiunta al corpo di fabbrica originale, per circa 200 metri quadrati: 90 metri quadrati circa …









