Campobello. Controllo straordinario del territorio: Unità cinofila trova altra droga

Nella giornata del 19 febbraio, i Carabinieri appartenenti ai reparti dipendenti dalla Compagnia di Mazara del Vallo, coordinati per lo specifico servizio dal Comandante della Stazione di Campobello di Mazara, Maresciallo Maggiore Pietro Fiorentino, con il supporto dei colleghi delle Unità cinofile dei Carabinieri di Palermo Villagrazia, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno eseguito svariate perquisizioni personali, domiciliari e veicolari nei confronti di numerosi soggetti presenti sul territorio, nonché mirati controlli alla circolazione stradale lungo le arterie principali del comune di Campobello.

All’esito del servizio, è stato tratto in arresto TITONE Umberto, campobellese ventisettenne per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente e SAID Walid, tunisino, cl. 81, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Marsala.

