Allarme Coronavirus: la situazione in Sicilia. Riunione urgente dell’unità di crisi

In riferimento a quanto accade in queste ore in Lombardia e Veneto, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ribadendo l’assoluta serenità della situazione in Sicilia, ha convocato una riunione dell’unità di crisi sul Coronavirus. Il vertice si terrà domani alle 9.30 a Catania presso il Palazzo della Regione.

“Le raccomandazioni che abbiamo fatto già nelle scorse settimane – afferma Razza – che ricalcano le direttive contenute nelle linee guida del Ministero della Salute, rimangono immutate. In caso di necessità è sempre opportuno contattare il medico di famiglia o i numeri dedicati: il 112 oppure il numero verde 1500 predisposto dal Ministero”.

Un 38enne è stato trovato positivo al Coronavirus ed è ricoverato all’ospedale di Codogno, nel lodigiano, in gravi condizioni. Contagiata anche la moglie incinta, ricoverata al Sacco di Milano. Nei giorni scorsi l’uomo aveva incontrato un manager di ritorno dalla Cina, che è risultato …









