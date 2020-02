Minacciarono e aggredirono Enrico Rizzi intervenuto in via Castelvetrano, a Trapani, per un caso di maltrattamenti di animali. Un cagnolino era costretto a stare giorno e notte in un balcone. In tre sono stati condannati dal tribunale di Trapani.

Si tratta di un uomo e di due donne. Rizzi fu costretto a ricorrere alle cure mediche.

Contro di lui calci, pugni e colpi di stampelle…









Leggi la notizia completa