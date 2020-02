Trapani: la finta aggressione dei migranti e i commenti razzisti sui social

La vittima, l’aggressione in strada con lo scopo di una rapina da parte di un gruppo di migranti, la coltellata. Sono questi i puzzle della trama, quasi cinematografica, costruita da un trentacinquenne trapanese che ha raccontato di essere stato aggredito mentre stava prendendo qualcosa in un distributore di bevande di via Virgilio.

In realtà, non c’è stata nessuna aggressione, nessun accoltellamento, non è accaduto nulla di tutto questo. Nicolò, il giovane trapanese che domenica scorsa è finito in ospedale si é inventato tutto.

Ha raccontato di essere stato vittima di un grave episodio di violenza. E precisamente di essere stato accerchiato da quattro uomini, forse extracomunitari, che volevano rapinarlo del portafogli, rifilandogli poi una coltellata ai testicoli.

Il racconto della finta aggressione – Il 16 febbraio scorso, l’uomo viene soccorso in Via Virgilio da alcuni amici e portato in ospedale. Ha una …









