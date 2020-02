Trapani, al via il restauro di un dipinto del 1500

A Trapani, hanno preso il via i lavori di restauro di un antico dipinto del 1500, allocato nell’ingresso della Cappella della Mortificazione. Il finanziamento messo in palio da Lottomatica, ottenuto grazie ad una votazione online che ha coinvolto oltre 10.000 persone, ha visto primeggiare l’opera trapanese che può finalmente essere rimessa a nuovo. L’iniziativa rientra nell’ambito del festival “Le Vie Dei Tesori” che l’associazione Agorà ha importato a Trapani negli ultimi due anni con grande riscontro di pubblico. I lavori, eseguiti da Claudia Bertolino con la collaborazione di Silvia Candela, sono diretti da Gaetano Alagna ed hanno visto partecipi anche studenti e docenti del corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali dell’Università di Palermo.

Il cantiere del restauro sarà visitabile al pubblico poiché verrà allocato presso la Chiesa di …









Leggi la notizia completa