Tomassini al centro EQUUS: si parla di cultura equestre

Sabato 22 febbraio Giovanni Battista Tomassini, giornalista e scrittore, uomo dalla grande cultura equestre, sarà ospite al Centro di Equitazione Equus, sulla SP25 a Castelvetrano, per raccontare le storie della tradizione italiana dell’arte equestre, tratte dal suo libro “Le opere della cavalleria”, e per ragionare su come la consapevolezza del passato possa aiutare a vivere più pienamente il presente, anche in equitazione.

L’idea di ospitare Tomassini a Castelvetrano è stata di Giuseppe Cimarosa: «Tutto è successo a Fieracavalli Verona – racconta Cimarosa – durante un incontro organizzato nello stand di “Cavallo Magazine”. Lì ci siamo chiesti: cosa si può in fare per promuovere un’equitazione più consapevole e divulgare la cultura equestre? La risposta è stata semplice: cominciamo a parlarne».

L’incontro di sabato sarà un viaggio alle origini dello …









