Servizio idrico Trapani: chiesto adeguamento tariffe e bonus sociale

L’ avvocato Vincenzo Maltese, presidente dell’Osservatorio per la Legalità e componente dell’Ufficio legale regionale dell’associazione dei consumatori CODICI, ha inoltrato stamane una istanza al Comune di Trapani e all’Ufficio Acquedotti con la quale chiede l’adeguamento delle tariffe idriche a quelle stabilite dal Garante energetico ARERA

“E’ bene sapere – spiega Maltese, che l ’Authority per l’energia, rifiuti ed acqua (ARERA) ha fissato nuove regole per il 2020/2023 con l’obiettivo di programmare gli investimenti e condizionare gli aumenti tariffari alla loro esecuzione, con l’obiettivo di ridurre il divario nel servizio idrico. ARERA, dopo un’ampia consultazione con i soggetti interessati – Ministero dell’Ambiente, società, enti d’ambito, consigli di bacino, consorzi, agenzie territoriali, associazioni, osservatori ed enti locali – con la delibera del 27 dicembre scorso , ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) mantenendo stabilità e certezza nei …









Leggi la notizia completa