Scuola di preghiera ad Alcamo. Sabato arriva Claudia Koll

La preghiera è un dialogo con Dio, è silenzio, ma soprattutto è incontro. Ma come si fa a pregare? Da questa domanda è nata la proposta di una Scuola esperienziale di preghiera per imparare a raccogliersi nel centro di noi stessi che si terrà presso la parrocchia “Sant’Anna” ad Alcamo tutti i venerdì di Marzo dalle ore 20.30 alle ore 22. A presentare l’iniziativa sarà Claudia Koll che sabato prossimo 22 febbraio sarà ad Alcamo. Alle ore 17.30 parteciperà alla celebrazione eucaristica e di seguito darà la sua testimonianza in un incontro pubblico (ore 18.30, Chiesa di Sant’Anna).

"Per il tempo della Quaresima, tempo della Misericordia e tempo della Conversione abbiamo pensato ad una scuola di preghiera scuola teorico – pratica affinché tanti possano imparare uno stile quella della preghiera, spiega il parroco delle parrocchie "Sant' …









