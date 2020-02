Salemi. Trasporto Scolastico. Servizio affidato alla Ditta «Servizi turistici Marrone»

Salemi. Alla fine dello scorso anno, con determina del Capo Settore Servizi alla Persona del Comune, veniva affidato in via d’urgenza, il Servizio di trasporto scolastico, dal 30/09/2019 al 20/12/2019, alla Ditta «Servizi turistici Marrone s.r.l.».

Dato che i termini per la nuova gara d’appalto non termineranno prima della fine del mese di maggio 2020, e trattandosi di un servizio di pubblico interesse, che per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, il Comune ha deciso di affidare nuovamente il servizio alla Ditta Marrone.

Secondo il decreto legislativo (del 2016) che prevede che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, le amministrazioni possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. La necessità di garantire la continuità di un servizio essenziale che risulta essere quello del trasporto scolastico, ha portato il Comune di …









