Ritrovata la cagnolina aggredita dal branco, ferite profonde

Giorni di apprensione per la cagnolina di quartiere aggredita da un branco di cani nella notte tra domenica e lunedì nel piazzale davanti lo svincolo A29, nella zona commerciale di Castelvetrano. Il video della violenta aggressione aveva scosso l’animo di molti e subito si erano attivate le ricerche di Mimma (conosciuta anche come Chicca) che nel frattempo era fuggita per liberarsi dal pericoloso branco. La vicenda aveva scosso l’intera comunità e non solo, infatti la nostra redazione è stata costantemente contattata da moltissime persone da tutta Italia che chiedevano notizie sul ritrovamento della cagnolina.

Questa mattina, dopo oltre tre giorni, Mimma è ritornata nello stesso luogo in cui viveva prima dell’aggressione. I dipendenti di un bar hanno avvertito l’uomo che si prendeva cura di lei. Le sue condizioni sono apparse subito abbastanza critiche, temperature alta e pelo ricoperto di sangue. …









