Rischiano fino a 8 anni, i furbetti degli abbonamenti pirata Pay Tv

La Guardia di Finanza, a seguito di una lunga e complessa attività investigativa svolta su tutto il territorio nazionale, ha identificato e denunciato all’Autorità giudiziaria 223 persone, responsabili di aver acquistato abbonamenti pirata che consentivano di vedere gratuitamente (o quasi) i contenuti delle principali piattaforme televisive a pagamento quali film, serie tv ed eventi sportivi. Con un abbonamento mensile intorno ai 10 euro, attraverso questi servizi pirata, si poteva avere accesso fino a 90mila canali, visionabili sia da tv che da smartphone o pc; tra questi quelli di Sky, Mediaset Premium, Dazn, Infinity, Netflix e Amazon Prime Video.

Secondo la Fapav (Federazione tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali) il dato è allarmante: sono quasi 5 milioni, in Italia, i coinvolti in questa pratica illecita, che oltre a creare un danno ingente all’economia (circa 369 milioni di euro in meno sul Pil), costituiscono una realt& …









