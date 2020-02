Pulizia e servizi, “Progetto Triscina” chiede l’impegno del Comune

Priorità per la stagione estiva ma anche garantire servizi per la frazione. L’associazione “Progetto Triscina” è tornata a incontrare il sindaco Enzo Alfano e l’assessore Irene Barresi, per affrontare le problematiche della frazione in vista dell’estate. È stato il Presidente Enzo Danimarca ad avanzare già alcune richieste, come la pulizia straordinaria della borgata, compresa la potatura degli alberi nella via della Magna Grecia. Ma, tra le richieste, c’è anche la necessità di ripristinare l’impianto di illuminazione del primo tratto della via della Magna Grecia. L’incontro è servito anche per affrontare la questione della pulizia. Sono stati i rappresentanti della Giunta municipale a garantire che la ditta affidataria del servizio raccolta rifiuti gestirà la puliscispiaggia, garantendo, altresì, la sistemazione dei contenitori per la raccolta differenziata sull’arenile.

