Progetto Triscina incontra il Sindaco Alfano che assicura maggiori servizi per la borgata

Una delegazione dell’Associazione ProgettoTriscina, il 14 febbraio 2020, si è incontrata con il Sindaco Alfano e l’assessore Barresi del comune di Castelvetrano per discutere ulteriormente di questioni sollevate in incontri precedenti.

Analizzate le priorità, il Sindaco ha assicurato che, per la nuova stagione estiva, sono state prese in considerazione parecchie richieste avanzate da Enzo Danimarca, come la pulizia straordinaria della borgata, compresa la potatura degli alberi nella via della Magna Grecia, dei cui tempi di inizio l’assessore Barresi darà risposta a giorni.

La stessa, durante l’ incontro, ha confermato che il Comune sta procedendo per redigere un progetto riguardante l’ illuminazione del primo tratto della via della Magna Grecia, ancora al buio e che pulizia del litorale sarà affidata alla ditta della raccolta rifiuti, la quale si impegnerà a gestire anche la pulispiaggia. La spiaggia …









