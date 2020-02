Progetto SI-CURA…MENTE DONNA: Il focus dei peer educator del 2° Circolo R.Settimo

“Si-Cura…Mente donna” è un progetto ambizioso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’UCIIM nazionale, nell’ambito delle azioni di “prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul”. Sono coinvolte 9 regioni d’Italia con 38 Istituzioni Scolastiche, di cui 5 nella regione Sicilia: la D.D. 2° Circolo R. Settimo di Castelvetrano, l’I.C. Margherita di Navarra e l’I.C. Guglielmo II di Monreale, il Liceo Classico Santi Savarino e l’I IS Danilo Dolci di Partinico, Coordinatrice Nazionale del progetto la Dott.ssa Chiara Di Prima e, per la Regione Sicilia, la Dott.ssa Tiziana Termini.

Il Progetto individua la Scuola come luogo idoneo per generare il cambiamento culturale in termini di prevenzione e sensibilizzazione alla violenza di genere.

Sabato 15 febbraio, presso il Liceo Santi Savarino …









Leggi la notizia completa