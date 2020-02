Processo per tentato omicidio a Campobello di Mazara. Pm chiede condanna a 10 anni

La condanna a 10 anni di reclusione è stata chiesta dal pubblico ministero Antonella Trainito per un pregiudicato di Campobello di Mazara, Massimo Pellicane, di 39 anni, sotto processo, davanti il Tribunale di Marsala, per tentato omicidio, tentate lesioni personali e detenzioni di armi atte ad offendere.

I fatti sono datati 29 agosto 2017, quando, dal tetto della sua abitazione, Pellicane avrebbe lanciato un tufo contro l’auto del 50enne Giacomo Gallo, mentre questi transitava con a bordo anche il figlio piccolo.

Poi, mentre Gallo raccontava l’accaduto ai carabinieri che in quel momento stavano transitando in zona, lo colpì al capo con un martello da carpentiere, dal quale, per fortuna, si staccò la parte in ferro.

In ottobre, in aula, è stata la vittima a raccontare le drammatiche fasi dell’aggressione. “Massimo Pellicane mi ha rovinato una famiglia – ha detto Gallo – Mentre io ero …









