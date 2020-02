Pallacanestro Trapani, Corbett deferito ma in campo contro Rieti

La Pallacanestro Trapani comunica che in data odierna il Tribunale Federale ha applicato al nostro tesserato La Marshall Avanti Corbett, il provvedimento di squalifica per una gara sulla base degli artt. 42 e 107 R.G. secondo cui “le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio, televisione, internet (social network, blog, chat, ecc.) lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, delle società e/o dei loro dirigenti, sono punite con la squalifica di almeno una giornata di gara”.

Come da Regolamento, la Pallacanestro Trapani ha chiesto ed ottenuto la commutazione della sospensione in pena pecuniaria ed ha già provveduto a versare quanto dovuto.

Sulla base di quanto sopra esposto, dunque, il proprio atleta La Marshall Corbett potrà essere regolarmente schierato in campo in occasione del match di domenica 23 febbraio contro la NPC Rieti.









Leggi la notizia completa