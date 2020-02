Medico marsalese assolto dall’accusa di violenza sessuale anche in appello

La terza sezione penale della Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di assoluzione che il gup Annalisa Amato aveva emesso per il dottor Pietro Marino, noto medico di famiglia marsalese accusato di violenza sessuale su una sua paziente.

Era stata quest’ultima, 35enne all’epoca dei fatti (2013) a denunciare il medico. Secondo quanto affermato dalla presunta vittima, Marino avrebbe tentato di abusarne sessualmente dopo averla visitata.

Il fatto sarebbe accaduto nel 2013 nello studio del medico, mentre la donna era in bagno per lavarsi le mani. Il medico si difese affermando che la donna che lo accusava aveva, in precedenza, tentato di estorcergli del denaro, inviando nel suo studio anche tre uomini.

Lui ne avrebbe prima parlato con un poliziotto e poi sporto denuncia. A difendere il dottor Marino sono stati gli avvocati Stefano Pellegrino e Maurizio D’Amico. Quest’ultimo ha cos& …









