Mazara, il viale del porto sarà intitolato ai “Marinai d’Italia”

“Viale Marinai d’Italia”: sarà questo il nuovo toponimo del tratto di viale del porto nuovo compreso tra la rotatoria del lungomare Fata Morgana e la banchina Ammiraglio Francese.

La richiesta dell’associazione Marinai d’Italia presieduta da Nicolò Oretano, sostenuta dal presidente del consiglio comunale Vito Gancitano, è stata approvata e condivisa dal sindaco Salvatore Quinci con determina n. 234/2019 ed ha inoltre ottenuto il nulla osta del Prefetto di Trapani, sentita la Società Siciliana per la Storia Patria di Palermo.

Ieri il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano insieme al presidente dell’associazione Marinai d’Italia di Mazara del Vallo Nicolò Oretano ha incontrato in capitaneria il Comandante, capitano di fregata Vincenzo Cascio, per condividere con l’autorità marittima la bella iniziativa che attraverso la denominazione del “Viale Marinai d’Italia” consente alla Città di …









Leggi la notizia completa