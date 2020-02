Marsala, Poste Italiane: lavori nell’ufficio postale di via Giuseppe Garibaldi

I servizi postali e finanziari sono garantiti dalla sede di via Nino Bixio.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Giuseppe Garibaldi a Marsala resterà chiuso dal 21 al 27 febbraio per lavori infrastrutturali.

Per tutti i servizi postali e finanziari e per il ritiro della corrispondenza giacente, i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di via Nino Bixio 42, che nei giorni indicati osserverà l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08,20 alle 19,05 e il sabato fino alle 12,05.









