Marsala, finalmente non c’è più il nastro ma un pannello in legno in piazza San Girolamo

Finalmente è stato messo un pannello in legno in piazza San Girolamo. Una soluzione provvisoria ma assolutamente necessaria.

Dopo il nostro articolo di qualche giorno fa in cui abbiamo scritto della mancanza del vetro e di un nastro volante spezzato che, sicuramente non serviva a proteggere i bimbi, si è messa in sicurezza quell’area.

La piazza, come sappiamo, necessita di interventi urgenti e di riqualificazione. Da un lato è necessario l’intervento da parte dell’amministrazione, dall’altro, quella piazza ha bisogno soprattutto di cura e di rispetto da parte degli stessi cittadini.









