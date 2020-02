Malore in cella per Raffaele Cutolo, l’ex boss della Nco ricoverato a Parma: è in regime di 41bis dal 1995

E’ ricoverato nell’ospedale di Parma l’ex boss della Nuova Camorra Organizzata Raffaele Cutolo. La notizia è stata riportata da Ildubbio.news. Stando a quanto emerso, il 78enne Cutolo, dal 1995 recluso nel carcere parmense in regime di 41bis, è stato colto da una forte crisi respiratoria nel corso della notte e trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Cutolo ha trascorso 55 anni in carcere, 39 di questi in isolamento. Da venticinque anni circa è sottoposto al carcere duro. Di recente il suo legale ha presentato al Tribunale di Sorveglianza un’istanza affinché Cutolo possa ‘uscire’ dal regime del 41bis. In queste ore è stata depositata anche una richiesta per potere ottenere che la moglie, Immacolata Iacone, e la figlia 13enne, concepita con inseminazione artificiale dopo il placet dato dal Ministero della Giustizia, possano fargli visita in ospedale.

