Lions Castelvetrano: Controllo gratuito dell’udito

Su iniziativa del Presidente Avv. Vito Signorello, il Lions Club Castelvetrano, sabato 22 febbraio, dalla ore 9,00 alle ore 13,00 terrà, presso il Centro Commerciale Belicittà il Controllo gratuito dell’udit

Il service rientra nelle iniziative distrettuali Progetto Sordità” che vedono i Lions a servizio della gente tra la gente”. Il controllo, che verrà effettuato in maniera assolutamente gratuita, è diretto a tutta la cittadinanza, in particolare a quella parte della popolazione che non si è sottoposta precedentemente a controlli specifici. Naturalmente i controlli effettuati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy”.

“Vincere la sordità è possibile, occorre perseverare”









