L’attore castelvetranese Fabrizio Ferracane in corsa per i David di Donatello

Fabrizio Ferracane in corsa per i David di Donatello come miglior attore non protagonista. Il talentuoso artista castelvetranese che nel corso degli anni ha compiuto un importante percorso di crescita ottenendo ruoli sempre più importanti e riconoscimenti per il suo operato.

Queste le altre nomination. ‘Il traditore‘ di Marco Bellocchio fa man bassa di candidature alla 65esima edizione dei David di Donatello con 18 nomination, comprese quelle per miglior film e miglior regia. Seguono ‘Il Primo Re‘ di Matteo Rovere e ‘Pinocchio‘ di Matteo Garrone, entrambi con 15 candidature, poi ‘Martin Eden‘ di Pietro Marcello con 11, ‘5 è il numero perfetto‘ di Igort con 9 e ‘Suspiria‘ di Luca Guadagnino con 6.

Le cinquine delle candidature sono state annunciate, nella tradizionale conferenza stampa nella sede Rai di Viale Mazzini, dalla presidente della Fondazione David di Donatello, Piera Detassis, e dal direttore di …









Leggi la notizia completa