Giacomo Pilati presenta la nuova edizione di Minchia di re

Venerdì 21 febbraio alle 18,00 alla Biblioteca Fardelliana di Trapani, Giacomo Pilati presenta “Minchia di re”, l’edizione rivista e accresciuta del romanzo che nel 2009 ha ispirato il film Viola di mare di Maria Grazia Cucinotta, vincitore di numerosi premi e nomination.

Isabella Carloni, autrice ed interprete dell’omonimo monologo teatrale, portato in scena in Italia, e negli Stati Uniti, leggerà alcuni brani del libro.

Minchia di re è la storia vera di Pina, una donna che alla fine dell’800 per sopravvivere allo scandalo della omosessualità ha accettato di trasformarsi in uomo per coronare il suo sogno d’amore.

Dialogherà con l’autore, lo scrittore Ninni Ravazza.









