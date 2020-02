Mentre il Coronavirus continua a fare morti, a Trapani, qualcuno sull’epidemia ci scherza su, mettendo in giro bufale che creano allarme.

A farne le spese è stato un commerciante cinese, titolare del negozio che vende accessori per computer, articoli da regalo e ferramenta di via Marsala, preso di mira da un buontempone che, però, ora rischia la denuncia. Ai nostri microfoni, lo sfogo amaro di Anjie Jin, figlio del titolare dell’attività commerciale.









