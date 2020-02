Castelvetrano, un postino salva la vita di un uomo vittima di un malore

Ha salvato la vita ad un uomo di ottanta anni praticando le manovre di primo soccorso. Eliseo Perrone, postino 39enne di Castelvetrano è intervenuto tempestivamente mentre si trovava in servizio nel comune belicino.

Martedì pomeriggio, in via Gentile, una donna chiedeva aiuto dal balcone di casa dicendo che il padre stava male. Perrone (foto CastelvetranoSelinunte) ha fermato lo scooter ed avendo seguito un corso di rianimazione della Croce Rossa Italiana, dove presta servizio come volontario, ha potuto mettere in pratica le manovre salvavita, mettendo, l’uomo, vittima di un ictus, in posizione di sicurezza, nell’attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118 che hanno trasferito l’anziano all’ospedale “Vittorio Emanuele II”.









