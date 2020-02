Castellammare, aziende sponsorizzano il pulmino per disabili

Grazie a 50 aziende che sostengono il progetto, anche quest’anno saranno garantiti gli spostamenti di chi ha difficoltà motorie con il pulmino attrezzato per il loro trasporto: a fine agosto il Comune ha rinnovato con la società P.M.G. Italia, per altri due anni, il contratto per la fornitura, in comodato d’uso gratuito, di un Fiat Ducato 9 posti utilizzato per il trasporto di disabili, anziani e chi ha difficoltà di mobilità anche provvisorie.



La cerimonia di consegna del veicolo Fiat Ducato si terrà venerdì 21 febbraio, alle ore 10,30, in corso Mattarella, davanti il palazzo municipale. Dopo il taglio del nastro, nell’aula consiliare di corso Bernardo Mattarella saranno consegnati gli attestati di ringraziamento agli sponsor.



«Ringraziamo le aziende cittadine che con grande spirito di collaborazione e solidarietà, supportano il progetto che consente di proseguire il …









