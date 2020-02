Biblioteca di Marsala, crolla il soffitto del pianoterra. Dopo un anno, cosa è successo?

di Marco Marino

A Marsala, pochi giorni fa. Mentre in libreria aspetto in fila il mio turno alla cassa, involontariamente ascolto un breve dialogo tra una mamma e sua figlia. La mamma sta comprando un costosissimo dizionario di latino, e quando ripone la carta di credito nel portafoglio dice alla figlia: «Questo mese abbiamo superato il budget per i libri. Da domani ti fai una bellissima tessera della biblioteca!».

Riflettendoci un attimo, mi chiedo: quale biblioteca? La stessa che da almeno cinque non ha fondi per acquistare nuovi libri? Quella che da quasi un anno ha dovuto vietare l’accesso alle sezioni di narrativa e di storia locale, e persino all’archivio storico, per gravi problemi di manutenzione?

Ma riavvolgiamo il nastro per capire cos’è successo esattamente undici mesi fa.

Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, crollano alcuni pezzi di tufo dal soffitto …









Leggi la notizia completa