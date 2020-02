Alcamo, il M5S perde ancora un pezzo. Lascia la consigliera Cuscinà

Il Movimento 5 Stelle ad Alcamo perde ancora un pezzo. Dopo le dimissioni della consigliera Annalisa Ferrara, non eletta alla presidenza della II commissione consiliare, lascia il movimento e aderisce al gruppo misto anche la consigliera Alessandrà Cuscinà che ha giustificato l’abbandono per dei contrasti interni con i colleghi di partito. La Cuscinà ha comunque confermato l’immutata stima nei confonti del sindaco.

“Anche nella breve esperienza da capogruppo – scrive la Cuscinà nella lettera d’addio dal Movimento 5 Stelle – ho provato, con umiltà e correttezza, a creare rapporti collaborativi per rendere maggiormente visibile l’impegno di tutti a migliorare questa città ma ho dovuto constatare solo personalismi e decisioni non condivise con la maggioranza del gruppo. Sento il peso dell’impegno preso con i cittadini che hanno creduto in me e del mandato che mi è stato conferito e pertanto continuerò a …









Leggi la notizia completa