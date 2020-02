Alcamo. Caso “Allmeyer”, l’ex Provincia: “Nessun trasferimento in altre città”

Il Commissario Straordinario del LCC di Trapani, Dott. Raimondo Cerami, ha risposto alla nota del Sindaco di Alcamo sulla problematica dell’Istituto Magistrale “F.V.Allmayer” per chiarire che il LCC di Trapani è stato costretto a riformulare la recessione dal contratto di locazione degli immobili in uso al Liceo, in quanto la prosecuzione della locazione, come era noto al Sindaco, era strettamente legata al contributo regionale concesso nel 2017 che scadrà nel luglio 2020.

Cerami ha ricordato al Sindaco che vi sono state diverse riunioni e interlocuzioni fra i due Enti ed è stato effettuato anche un sopralluogo congiunto presso gli immobili comunali, che però non hanno prodotto alcuna soluzione concreta e attuabile nel breve – medio periodo, se non una generica dichiarazione di disponibilità da parte del Comune a cedere l’area antistante l’attuale sede del liceo per la costruzione …









Leggi la notizia completa