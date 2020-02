Alcamo. Appalto ponte per la gestione dei rifiuti

I sindacati chiedono certezze sul futuro occupazionale dei lavoratori

ALCAMO – Cgil, Cisl e Uil Trapani chiedono certezze al comune di Alcamo sul futuro dei lavoratori, conseguentemente al passaggio di gestione del servizio di rifiuti tra l’uscente Energetika Ambiente e l’associazione temporanea di impresa che subentrerà per i prossimi cinque mesi.

“Ieri pomeriggio – spiegano i sindacalisti Enzo Milazzo (Fp Cgil), Rosanna Grimaudo (Fit Cisl), Giuseppe Tumbarello e Giorgio Macaddino (Uil Trasporti) – le due parti si sono incontrate in nostra presenza, così come previsto dalla legge, per effettuare il passaggio del personale. Durante l’incontro, è emerso che dei 108 operai già in servizio ne sarebbero transitati solo 75. Per la restante parte dei lavoratori l’amministrazione comunale fornisce solo vaghe ipotesi di ampliamento del personale per il periodo estivo. Purtroppo abbiamo bisogno di certezze, non possiamo lasciare in sospeso le …









