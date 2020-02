Al via i lavori per pulire il porto di Marinella di Selinunte

Ieri sono iniziate le operazioni propedeutiche all’avvio del cantiere al porticciolo di Marinella di Selinunte per liberare l’are dagli strati di posidonia che si sono depositati e che ne hanno reso impossibile l’utilizzo per i pescatori che da settimane non riescono a liberare le loro barche . A seguire i lavori i tecnici del Genio Civile di Trapani, mentre ad effettuare i lavori di somma urgenza sarà la “Ing. due Srl” di Agrigento per circa centomila euro. Ieri erano presenti anche gli uomini della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo per regolamentare le operazioni. Nella giornata di domani dovrebbe arrivare una chiatta che comincerà a recepire i primi starti di posidonia che saranno aspirati da una sorbona e che dovrebbero consentire di liberare un primo corridoio per il passaggio dei peschereccio mentre la posidonia sarà poi smaltita …









