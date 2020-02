[Aggiornamento] Operazione Phimes: Corruzione, falsi, abusi, e omissioni [Video]

CARABINIERI DI ALCAMO SMANTELLANO RETE CORRUTTIVA ATTORNO AL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA: DUE ARRESTI E CINQUE AVVISI DI GARANZIA.

Alle prime ore della mattinata i Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto, al termine di una prolungata attività di indagine iniziata nell’agosto 2018, ISCA Francesco e CRAPAROTTA Salvatore. Il primo noto imprenditore edile titolare dell’area di parcheggio servente il parco archeologico di Calatafimi Segesta (soggetto molto vicino al re dell’eolico alcamese Vito NICASTRI), ed il secondo Ispettore e vice Comandante della Polizia Municipale di Calatafimi Segesta fino al dicembre 2019.

Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di dimostrare l’esistenza di un patto corruttivo tra ISCA e CRAPAROTTA.Quest’ultimo infatti, sfruttando il proprio ruolo di Vice Comandante della Polizia Municipale di Calatafimi Segesta, utilizzava indebitamente gli strumenti in suo possesso per agevolare l’attività economica e incentivare gli …









