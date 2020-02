Trapani, paura per una fuga di gas vicino la stazione

Allarme, questa mattina, in via San Giovanni Bosco, nei pressi della stazione ferroviaria di Trapani, per una fuga di gas. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco.

L’odore acre si avvertiva in particolare all’interno del Centro stampa digitale al piano terra di un palazzo a quattro piani ad angolo con piazza Umberto Primo. In via San Giovanni Bosco è anche giunto il Nucleo biologico chimico e radiologico.

La perdita ha interessato un immobile al primo piano dello stabile dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Il gas é sceso di sotto concentrandosi in una intercapedine e rischiando di saturare il locale al piano terra.

Dopo l’intervento dei pompieri l’allarme è rientrato.











