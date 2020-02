Tragica coincidenza a Castellammare, Tilotta morto nella stessa strada come il cognato

Una tragica coincidenza. Nello stesso tratto di strada, nei pressi della frazione castellammarese di Balata di Baita dove, ieri sera, è deceduto Giuseppe Tilotta, anni fa a perdere la vita era stato suo cognato, anche lui vittima di un incidente.

Era il marito della sorella di Giuseppe Tilotta. Due vite spezzate di colpo, nello stesso modo. Una tragedia nella tragedia.

Le ferite che Giuseppe Tilotta ha riportato nello scontro tra la Fiat Panda sulla quale viaggiava e un Pick-up, non gli hanno dato scampo. Trasportato in ambulanza al Sant’Antonio Abate, è giunto già cadavere al pronto soccorso dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.









Leggi la notizia completa