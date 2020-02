Tecno party a Triscina, OM: “Vi racconto chi siamo…”

«Altro che rave, queste sono tecno free party che contano poche persone». OM (è il suo nome d’arte), 21 anni, è di Castelvetrano, e sabato notte c’era anche lui nel terreno di Bosco Angiluffo a Tre Fontane, dove i carabinieri sono arrivati e hanno identificato e denunciato 37 persone per occupazione di suolo privato. Da quando aveva 17 anni frequenta l’ambiente dei rave, tecno e fa parte della “crew” del Trapanese. Ha mollato gli studi all’ Istituto tecnico commerciale di Castelvetrano e ha abbracciato la passione per la musica, guardando ora a trasferirsi a Londra per seguire corsi di specializzazione sulla musica elettronica.

OM, perché quella festa proprio lì, vicino Triscina?

«Non è la prima volta che succede – racconta – il posto è molto conosciuto dai partecipanti di tutta la Sicilia. Stavolta l’iniziativa è stata di …









Leggi la notizia completa