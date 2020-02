Nino Papania: “Non sono a capo di nessun movimento ma continuerò a dare il mio contributo”

Senatore Nino Papania, voci della provincia la darebbero di nuovo in campo, in politica, a capo del nuovo movimento “Via” che guarda al centro destra. È così?

Non sono a capo di niente. Indico strade ma non le percorro. Ho una idea alta della politica e spero che sia ancora affascinante per molti. Condivido la nascita del movimento politico di cui si parla.

Nino Oddo, segretario regionale del PSI, ha pubblicato una foto scattata a Mazara. In molti parlano già di una vostra alleanza per le elezioni regionali…

Le alleanze le potrà delineare meglio il coordinamento del nascituro movimento. Di certo so che si muove nell’alveo del cattolicesimo democratico e popolare e nell’orbita delle componenti dell’attuale governo regionale. Ci sono ovvi incontri intermedi, gli accordi penso si sigleranno al momento opportuno.

Tornare in politica non è un peccato, …









