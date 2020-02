Miceli (FdI): “Coalizione pronta per Marsala. Adamo nostro sindaco? Ci stiamo pensando”

Maurizio Miceli, coordinatore di Fratelli d’Italia in provincia Trapani, si avvicinano le elezioni amministrative a Marsala. Come vi state muovendo?



La coalizione c’è, il vincolo regionale c’è, abbiamo stilato i dettagli programmatici e stiamo facendo delle valutazioni. Ci sono delle belle iniziative in campo che stiamo sondando per arrivare ad una soluzione migliore per la città.



Quindi non ci sono nomi.



Nomi non ne faccio.



Queste valutazioni vanno avanti da quasi un anno…



Noi ci siamo mossi in una situazione in cui i partiti erano da scacciare, i 5 Stelle prendevano piede, le forze politiche si mascheravano dietro le liste civiche, ora tutti dicono “ridateci i partiti”. Adesso ci sono più apprezzamenti.



La Meloni si fa sentire.



La proposta politica è competitiva e apprezzata. Non abbiamo mai partecipato ad inciuci né con Pd né con 5 …









